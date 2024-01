Ucraina: Borrell, per la Russia nessun progresso al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “non ha ottenuto praticamente alcun progresso sul fronte” in Ucraina nel 2023, dove la controffensiva delle forze di Kiev non ha portato ai risultati sperati. È quanto afferma l'Alto rappresentate dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un contributo per il quotidiano “Die Welt”. L'ex ministro degli Esteri spagnolo aggiunge che, nonostante l'assenza di successi militari nell'ex repubblica sovietica, il presidente russo Vladimir Putin è “ancora disposto a lasciar morire centinaia di migliaia di giovani” connazionali “per conquistare Kiev”. Borrell scrive infine che, sebbene le Forze armate e la popolazione della Russia stiano “soffrendo”, il titolare del Cremlino “non è pronto a fare marcia indietro”. (Geb)