Francia: Nestlé ha infranto per anni le regole sulla sicurezza dell’acqua minerale

- Nestlé Waters, controllata del gruppo Nestlé, ha infranto per anni le leggi francesi sulla sicurezza dell’acqua minerale. Lo ha riferito il quotidiano "Les Echos", spiegando che per alcuni marchi, come Perrier, Vittel e Contrex, sono stati utilizzati dei filtri a carbone attivo e un trattamento agli ultravioletti. Nestlé ha riconosciuto quanto reso noto, spiegando di aver avvisato le autorità francesi nel 2021. Il gruppo ha aggiunto che ora i suoi marchi seguono tutte le procedure previste dalla legge francese. L'azienda ha giustificato l'utilizzo di trattamenti vietati spiegando che erano volti alla "sicurezza alimentare" dei prodotti. (Frp)