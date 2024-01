Pakistan-Iran: ministro Esteri Abdollahian, alle frontiere terroristi “sostenuti da Paesi terzi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro la recente crisi tra Pakistan e Iran ci sarebbero “Paesi terzi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, oggi in visita a Islamabad, nella conferenza stampa congiunta tenuta con l’omologo Jalil Abbas Jilani. “Non c’è dubbio che i terroristi localizzati nelle rispettive aree e regioni di frontiera di Iran e Pakistan siano guidati e sostenuti da Paesi terzi”, ha affermato Abdollahian, citato dai media pachistani. I due ministri hanno assicurato che i loro Paesi rispettano la sovranità territoriale e l’integrità territoriale l’uno dell’altro, che vogliono risolvere rapidamente la crisi e che hanno concordato di collaborare nella lotta al terrorismo. Jilani ha sottolineato che una stretta relazione bilaterale è fondamentale non solo per il benessere dei due Paesi ma anche per la stabilità della regione. (segue) (Inn)