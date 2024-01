Pakistan-Iran: ministro Esteri Abdollahian, alle frontiere terroristi “sostenuti da Paesi terzi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano, i due ministri hanno convenuto di espandere le iniziative di cooperazione economica in considerazione dello stretto legame tra sviluppo e sicurezza e hanno deciso di istituire un meccanismo di coordinamento congiunto per sovrintendere ai progressi dell’agenza comune. In particolare, le parti puntano a rendere presto operativi i mercati di frontiera per migliorare la situazione socio-economica dei residenti in quelle aree. Inoltre, saranno nominati ufficiali di collegamento a Turbat (nella provincia pachistana del Belucistan) e Zahidan (nella provincia iraniana di Sistan e Baluchistan) per rafforzare la cooperazione di sicurezza. Infine, il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato invitato a visitare Islamabad. (Inn)