Piano Mattei: Albano (Fd'I), storico cambio di passo nei rapporti con l'Africa

- Con il vertice Italia-Africa odierno, "si apre un nuovo storico capitolo della politica estera italiana". Lo dichiara il sottosegretario all'Economia e finanze e deputato di Fratelli d'Italia Lucia Albano. "Oggi è stato presentato un ambizioso piano di interventi strategici che persegue un approccio collaborativo e dialogante, lontano da logiche predatorie o caritatevoli, volto ad accrescere lo sviluppo reciproco", prosegue. "Il Piano Mattei – continua – dedica ampio spazio all'ambiente e alla sostenibilità, a cominciare dalle grandi sfide della sicurezza alimentare e dell'approvvigionamento dell'acqua, due delle principali cause alla base dei flussi migratori". "In questo contesto, il governo, anche attraverso la partecipazione del Mef al Comitato di indirizzo del Fondo Italiano per il Clima, assicura il fattivo supporto all'implementazione del Piano", conclude. (Rin)