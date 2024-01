Cina: ex presidente Federcalcio Chen Xuyuan a processo per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Federcalcio cinese, Chen Xuyuan, è comparso oggi dinanzi a un tribunale della provincia centrale di Hebei per rispondere delle accuse di corruzione a suo carico. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", ricordando che l'ex capo della massima autorità calcistica cinese era stato indagato a febbraio 2023 dalla Commissione nazionale di vigilanza e dalla Commissione centrale del Partito comunista per l'ispezione disciplinare. Stando all'accusa, Chen avrebbe percepito tangenti per oltre 11,4 milioni di dollari. È stato ufficialmente incriminato lo scorso settembre, dichiarandosi colpevole di tutte le accuse in un documentario trasmesso dalla televisione di Stato. Il processo a carico di Chen, assieme agli scandali che hanno portato sinora all'estromissione di circa dieci dirigenti della Federcalcio cinese, minano ulteriormente l'ambizioso progetto di riforma calcistica avviato da Xi Jinping dal 2012 a suon di cospicui investimenti. La passione del presidente cinese per il pallone è tornata sotto i riflettori negli ultimi anni, quando ha auspicato di ospitare nel suo Paese la Coppa del mondo e di assistere alla relativa vittoria della nazionale.(Cip)