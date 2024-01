Scuola: Bucalo (Fd'I), inserimento docenti orientatori per i maturandi importante risultato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e viceresponsabile del dipartimento istruzione del partito, esprime "soddisfazione per il lavoro fin qui svolto dal ministero dell'istruzione e del merito. Quest'anno le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità già previste per l'anno scorso. Gli studenti maturandi avranno però a disposizione un prezioso strumento, fortemente voluto da questo governo: quello dei docenti orientatori". "Una figura strategica e fondamentale nel percorso di crescita e di formazione di ogni ragazzo, che avrà un ruolo decisivo nelle scelte, professionali o formative, che ciascun maturando metterà in campo per il proprio futuro. Per una scuola che sappia cogliere le attitudini di ciascuno e proiettarlo verso un mondo sempre più competitivo.", conclude.(Rin)