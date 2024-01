Ucraina: Borrell, Putin vuole la capitolazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, vuole “la capitolazione” dell'Ucraina, questo è il significato dei suoi obiettivi di guerra: “denazificazione, demilitarizzazione e smantellamento” del Paese che ha aggredito. È quanto afferma l'Alto rappresentate dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un contributo per il quotidiano “Die Welt”. L'ex ministro degli Esteri spagnolo aggiunge che Putin ha dimostrato di “non negoziare in buona fede e non mantenere gli accordi”. Nella guerra contro l'Ucraina, per Borrell il titolare del Cremlino “si è ingannato in merito alle capacità del suo esercito, ha sottovalutato la resistenza degli ucraini, ha avuto torto sull'unità dell'Europa” accorsa a sostenere l'ex repubblica sovietica e ha “sottovalutato la tenuta delle relazioni transatlantiche”. Ora, evidenzia quindi Borrell, si deve dimostrare a Putin che “si sbaglia ancora una volta” e l'UE non deve perseguire una politica di “appeasement” nei confronti di Mosca, bensì “raddoppiare” l'impegno ad aiutare l'Ucraina. In particolare, al Paese aggredito dalla Russia devono essere forniti missili a lunga gittata, “cruciali per salvare vite umane e prevenire ulteriori attacchi” russi come il recente bombardamento che ha colpito un ospedale pediatrico a Kharkiv.(Geb)