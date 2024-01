Ue: Borrell, necessario “rinascimento” dell'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un “rinascimento” dell'industria della difesa europea. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha, infatti, ha dimostrato che il settore “non è adeguatamente preparato per le sfide che affrontiamo”. È quanto afferma l'Alto rappresentate dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un contributo per il quotidiano “Die Welt”. L'ex ministro degli Esteri spagnolo aggiunge che “in gran parte” gli aiuti militari europei per l'Ucraina provengono dalle scorte degli Stati membri. Ricostituire questi depositi e, “allo stesso tempo”, continuare ad appoggiare l'ex repubblica sovietica con “più armi e munizioni” costituiscono “una seria sfida” per un'industria della difesa europea che si è “ridotta alla produzione in tempo di pace”. Borrell evidenzia quindi che, “sebbene le spese per la difesa dell'Ue siano già aumentate del 40 dai minimi storici del 2014, questa inversione di tendenza non è ancora abbastanza rapida. Pertanto, l'Ue deve “intensificare” l'impegno per “tenere il passo con questa corsa contro il tempo”. (Geb)