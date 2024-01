Gaza: Smeriglio (Sd), nuove colonie a Gaza una vergogna, l'Europa risponda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle agenzie di stampa "leggo con grande stupore e apprensione che 12 ministri del governo israeliano e 15 deputati della coalizione hanno partecipato alla conferenza organizzata a Gerusalemme dalla destra ultranazionalista religiosa sul futuro di Gaza, impegnandosi davanti a migliaia di partecipanti a ricostruire le colonie nella Striscia e a incoraggiare l'emigrazione dei palestinesi dopo la fine della guerra". Lo scrive in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato di Socialisti e democratici (Sd). "Tutto ciò è francamente inaccettabile. Presenterò in queste ore un'interrogazione alla Commissione e in particolare al nostro Alto rappresentante Joseph Borrell per sapere quali provvedimenti l'Unione europea intenda prendere contro questa vergogna, e se non ritenga che gli scopi della conferenza, le gravi dichiarazioni dei ministri israeliani, e il 'Patto di vittoria e rinnovamento degli insediamenti' da essi firmato, siano in aperta violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'Onu, e della soluzione 'due popoli due Stati' promossa dall'Ue", conclude Smeriglio. (Com)