Ue: Borrell, in Ucraina è in gioco la sicurezza dell'Europa

- La “sicurezza dell'Europa è in gioco” in Ucraina: se la strategia del presidente russo Vladimir Putin contro il Paese che ha aggredito si rivelasse vincente, la Russia e “altre autocrazie” verrebbero incoraggiate” a perseguire i loro “piani imperialisti”. È quanto afferma l'Alto rappresentate dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un contributo per il quotidiano “Die Welt”. L'ex ministro degli Esteri spagnolo aggiunge che è necessario “impedire l’emergere di un ordine mondiale in cui vige la legge del più forte e gli Stati potenti possono ridisegnare i propri confini a piacimento”. Un tale scenario getterebbe “un'ombra lunga sul futuro dell’Europa”, per la cui sicurezza “la migliore garanzia” è “una difesa efficace contro l’aggressione russa contro l’Ucraina. Secondo Borrell, infatti, “soltanto una Russia che ha imparato a vivere entro i propri confini alleggerirebbe la pressione sui suoi vicini, faciliterebbe il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue e consentirebbe all’Europa e al mondo di concentrare l’attenzione sulle molte altre sfide che devono essere risolte”. Con l'aiuto dell'Unione europea, afferma infine Borrell, “l'Ucraina può confinare le ambizioni imperiali della Russia dai libri di storia: questo deve guidare le nostre azioni e i nostri pensieri”. (Geb)