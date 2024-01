Gaza: ministro Esteri Albares, Spagna manterrà il suo sostegno all'Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna manterrà il suo sostegno all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) malgrado già una decina di Paesi abbiano deciso di sospendere i finanziamenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares. Parlando al Congresso dei deputati, dove si trova per presentare il programma del suo dicastero per la legislatura appena iniziata, il capo della diplomazia di Madrid ha sottolineato che l’Unrwa è "essenziale per alleviare la terribile catastrofe umanitaria che si sta verificando a Gaza" e ha annunciato che la Spagna "non cambierà il suo rapporto" con l’agenzia. Albares ha comunque aggiunto che il suo governo sta "seguendo da vicino" l'indagine interna aperta dall'Onu sul presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti dell’Unrwa negli atti terroristici del 7 ottobre contro Israele. In precedenza, Albares aveva lamentato la "terribile catastrofe umanitaria" che si sta verificando nella Striscia di Gaza, dove il bilancio delle vittime supera ormai i 26 mila morti, secondo il movimento islamista palestinese Hamas. (Spm)