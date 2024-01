Russia-Turchia: Cremlino, Putin visiterà Ankara a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia si terrà a febbraio. Lo ha confermato in conferenza stampa l'assistente presidenziale per gli Affari esteri, Yuri Ushakov, senza precisare la data del viaggio. Ushakov ha inoltre detto che il programma della visita prevede un incontro di Putin con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Il rappresentante del Cremlino ha aggiunto che il conflitto in Ucraina sarà al centro dei colloqui. (Rum)