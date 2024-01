Colombia: incendi, governo proclama stato d’emergenza per disastro naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha proclamato lo “stato di emergenza per disastro naturale in tutto il Paese” per fare fronte all'emergenza incendi, che ha sin qui colpito circa 17 mila aree naturali divise in circa 2.000 ettari di bosco. “Il decreto di disastro naturale ci permette di assegnare all’emergenza le risorse necessarie”, si legge nel comunicato della presidenza. L’emergenza avrà una durata di dodici mesi, prorogabile per altri dodici. La scorsa settimana il governo aveva coinvolto le forze aeree nella gestione degli incendi, oltre a chiedere l’attivazione del protocollo internazionale delle Nazioni Unite e la collaborazione dei Paesi vicini. Oltre 500 comuni della Colombia si trovano in stato di allerta rossa, il massimo grado di emergenza.(Mec)