Regno Unito: generale Sherriff, coscrizione obbligatoria potrebbe essere scelta necessaria

- Il Regno Unito "potrebbe non avere altra scelta" se non quella di introdurre la coscrizione obbligatoria poiché il Paese rimane "assolutamente non preparato" a difendere l'Europa dalla minaccia della Russia. Lo ha dichiarato l'ex comandante in capo della Nato della Regno Unito, il generale Richard Sherriff, all'emittente televisiva "Sky News", dopo che all'inizio della settimana scorsa, il generale Patrick Sanders, il capo di Stato maggiore dell'Esercito ha affermato che il Paese dovrebbe "addestrare ed equipaggiare" un "esercito cittadino". In risposta, Downing Street ha dichiarato che il servizio rimarrà volontario, ma Sherriff ha detto che potrebbe essere il momento di "pensare all'impensabile" e "guardare attentamente alla coscrizione". (Rel)