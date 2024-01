Conflitto interessi: M5s, Calenda arriva dieci anni dopo di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine del gennaio dell'anno 2024 Carlo Calenda si è accorto della necessità di approvare una legge sul conflitto di interessi e annuncia per domani la presentazione di una sua proposta. Meglio tardi che mai, arriva dieci anni dopo il M5s, che fin dal suo ingresso in Parlamento si batte su questo tema con proposte di legge e battaglie politiche serrate e lo stesso facciamo con le nostre proposte per la regolamentazione delle lobby". Lo affermano, in una nota, i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino, Pasquale Penza e Riccardo Ricciardi. "Probabilmente fino ad oggi Calenda non poteva occuparsi del tema visto che andava a braccetto con Matteo Renzi che è solito far vanto dei suoi conclamati conflitti di interessi - proseguono i parlamentari pentastellati -. Noi vogliamo rendergli il lavoro più facile: in commissione Affari costituzionali alla Camera è già incardinata la nostra proposta di legge a prima firma del presidente Conte, può unirsi a noi nel lavoro su quel testo. In Italia gli intrecci di interessi tra pubblico e privato costituiscono un'enorme matassa aggrovigliata, bisogna finalmente definire in modo rigoroso la separazione tra attività imprenditoriale e amministrazione della cosa pubblica come presupposto necessario per garantire trasparenza e un ordinato sviluppo dell'economia. I cittadini - concludono gli esponenti del M5s - devono essere certi che i processi decisionali siano finalizzati solo alla realizzazione del bene comune e non subordinati ad interessi particolari".(Com)