Diritti: Cgil, Tribunale Bergamo condanna Inps per discriminazione coppie omogenitoriali

- "Finalmente il Tribunale di Bergamo pone fine a un'odiosa discriminazione e accerta il diritto delle coppie formate da genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali, di alcuni istituti volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli". È quanto dichiara Sandro Gallittu, responsabile Ufficio Nuovi Diritti e delle Politiche per le famiglie e l'infanzia della Cgil nazionale, a commento della sentenza del 25 gennaio in cui il Tribunale lombardo ha condannato l'Istituto di previdenza sociale per discriminazione a seguito dell'azione collettiva promossa da Rete Lenford, a cui la Confederazione ha aderito intervenendo nel processo. "Anche grazie al contributo del patronato Inca della Cgil di Brescia – spiega il dirigente sindacale – Rete Lenford ha dimostrato che il portale web dell'Inps destinato alla presentazione delle domande non consentiva ai genitori dello stesso sesso di completare le richieste, perché impediva di fornire le generalità di entrambi. Accogliendo il ricorso, il Giudice di Bergamo ha accertato l'esistenza di una 'ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso' già tali per i registri italiani dello stato civile, assegnando all'Inps un termine di due mesi per modificare il portale web e prevedendo una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo". "Siamo felici di questo risultato – conclude Gallittu – e non dubitiamo che la collaborazione tra Cgil e Rete Lenford possa rinnovarsi in future occasioni nella ricerca di obiettivi condivisi". (Com)