Sicurezza: Tunisia, Guardia nazionale smantella rete di trafficanti di esseri umani

- La Guardia nazionale della Tunisia ha smantellato una rete internazionale specializzata nel traffico di esseri umani che aveva l'epicentro a Sfax, nel sud-est del Paese. In un comunicato stampa diffuso ieri dalla Direzione generale della Guardia nazionale si apprende che l'operazione è stata condotta dalle unità di intelligence e ricerca, che hanno dimostrato come i migranti entrati illegalmente sul territorio tunisino venivano radunati in rifugi in attesa di attraversare il Mediterraneo in direzione delle coste europee. "In una delle case della zona sono stati arrestati anche 13 stranieri. Il pubblico ministero ha autorizzato gli agenti di sicurezza ad adottare le misure legali necessarie contro questi clandestini", si legge nel comunicato. L'operazione rientra nell'ambito del contrasto alla migrazione irregolare da parte delle agenzie di sicurezza tunisine. (segue) (Tut)