Sicurezza: Tunisia, Guardia nazionale smantella rete di trafficanti di esseri umani (2)

- La scorsa settimana, la Guardia nazionale aveva reso noto che due tunisini appartenenti a una rete specializzata in tratta di esseri umani e dieci subsahariani erano stati arrestati nella regione di Sfax dalle unità speciali di ricerca forense e intervento rapido. Le indagini sono cominciate dopo che la Guardia nazionale ha ricevuto informazioni "su una persona che stava ospitando un gruppo di cittadini dell'Africa subsahariana con l'intenzione di aiutarli (…) nell’immigrazione clandestina via mare". Una pattuglia congiunta, formata da unità di ricerca forense della Guardia nazionale di Sfax e una squadra di intervento rapido, ha fatto irruzione in una casa, dove sono stati arrestati due membri della rete e dieci migranti di nazionalità dell'Africa sub-sahariana". Gli agenti di sicurezza hanno anche sequestrato una cospicua somma di denaro e un autocarro che sarebbe stato utilizzato dal gruppo per trasportare migranti. Da qualche giorno, fonti locali riferiscono a "Nova" di tensioni tra migranti e cittadini tunisini, nella città di Zarzis, nel governatorato meridionale di Medenine, dopo l'arrivo di diverse centinaia di migranti, principalmente subsahariani, presumibilmente da Libia e Algeria. (Tut)