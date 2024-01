© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai popoli africani “dobbiamo garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare, a non dover così recidere le proprie radici in cerca di una vita migliore”. Lo ha ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della conferenza Italia-Africa, in corso nell’Aula del Senato. (Rin)