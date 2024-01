Italia-Africa: Tajani, continente al centro della nostra agenda internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa è una priorità per la politica estera dell’Italia e la sua diplomazia economica: vogliamo portare il continente africano, da protagonista, al centro della nostra agenda internazionale, rafforzando un dialogo tra pari per affrontare insieme le sfide di oggi e di domani e in uno spirito di partenariato concreto e paritario. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al vertice Italia-Africa, in corso a palazzo Madama. “Il governo italiano ha voluto con grande forza questo appuntamento, che non deve essere un punto di arrivo ma un fondamentale momento di confronto con tutti i vertici del continente africano”, ha detto Tajani. “Viviamo sfide globali complesse, con ricadute sui Paesi africani come su di noi. Per questo il vertice ha una forte valenza strategica”, ha aggiunto. (Res)