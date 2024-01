Italia-Africa: Tajani, coinvolgimento Ue è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G7 metterà l’Africa al centro della sua agenda, nella convinzione che il coinvolgimento dell’Unione europea sia fondamentale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al vertice Italia-Africa, in corso a palazzo Madama. “La presenza dell’Unione europea è centrale. Bisogna unire le forze per costruire un piano Marshall europeo per l’Africa, nello stesso spirito del piano Mattei oggi illustrato. Pensiamo anche ad un invito dell’Unione africana a vertice G7 di Capri”, ha aggiunto. (Res)