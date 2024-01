Lombardia: questa notte a Varese il collaudo statico del nuovo ponte che rivoluzionerà l'accesso in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte ci sarà il collaudo statico del nuovo ponte di Largo Flaiano, la struttura che rivoluzionerà l'accesso a Varese. Le operazioni, particolarmente impegnative, vedranno il posizionamento sul ponte di 12 camion a pieno carico. Questa notte dunque ci sarà un nuovo passaggio cruciale per la nuova viabilità della città, un ulteriore step che conduce alla prossima apertura della nuova infrastruttura. Per consentire lo svolgimento del collaudo, dalle 22 di lunedì 29 gennaio fino alle 5 del mattino seguente verrà chiuso il raccordo autostradale in uscita da Varese. (Com)