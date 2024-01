Confindustria: lancia nuovo indice Rtt, economia in crescita dello 0,8 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rtt index, sviluppato da Centro studi confindustria e TeamSystem, registra una crescita di +0,8 per cento a dicembre 2023 per il totale dell’economia italiana, sostenuta da servizi (+2,7 per cento) e costruzioni, nonostante la flessione nell’industria (-2,8 per cento). Lo riferisce Confindustria, sottolineando che, nell’ultimo trimestre 2023, l’Rtt indica una dinamica del Pil migliore del trimestre precedente. Secondo Rtt, a dicembre il volume di attività delle imprese del Nord-Ovest registra un lieve aumento (+0,6 per cento), decelera al Centro (+0,9 per cento), va meglio al Nord-Est (+1,8 per cento) e soprattutto nel Mezzogiorno, che cresce a doppia cifra. Il calo nell’industria segnalato da Rtt - si legge ancora - è coerente con i risultati dell’"Indagine rapida Csc sull’attività delle grandi imprese industriali”, che segnala come a dicembre sia maggiore la quota di imprese che si aspettava una riduzione della produzione, rispetto a quelle che ne prevedevano un aumento. A gennaio 2024 quasi la metà del campione di grandi imprese industriali associate a Confindustria si attende un livello di produzione stabile rispetto a dicembre (47,1 per cento dal 33,4 per cento nel mese precedente). Le attese sulla domanda e sugli ordini migliorano a gennaio e saranno il principale fattore di traino nei prossimi mesi. Mentre è negativa la percezione su aumento dei costi di produzione, condizioni finanziarie, disponibilità di materiali, impianti e manodopera. (Com)