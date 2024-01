Grecia-Cipro: ministro Esteri Palmas in visita ad Atene, focus sulla cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Cipro, Vasilis Palmas, si trova oggi in visita ufficiale ad Atene, dove in agenda è un incontro con il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, al centro dei colloqui sono i temi relativi alla cooperazione bilaterale tra Atene e Cipro nel settore della difesa e, più in generale, le condizioni di sicurezza nella regione.(Gra)