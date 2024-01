Roma: Sinopoli (Fondazione Di Vittorio), apriamo dibattito su vero senso di autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il convegno di oggi, dal titolo “Un’altra idea di autonomia: alle origini de La libertà viene prima. Autonomia, autogoverno, democrazia radicale, tra azionismo e marxismi eterodossi”, "vogliamo costruire un dibattito autentico sull'autonomia, intesa come fondamento della nostra libertà di cui è garante la costituzione italiana". Lo ha detto Francesco Sinopoli, presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, in occasione del convegno all'università Roma Tre. "L'autonomia nel lavoro, l'autonomia come forma di partecipazione democratica, che non centra nulla con la volgarizzazione della parola fatta dalla proposta di governo sull'autonomia differenziata che è proprio l'opposto dell'autonomia dei costituenti. Questo vogliamo ribadire e lo facciamo riflettendo su quello che ha significato nella storia antifascista della nostra Repubblica", ha concluso. (Rer)