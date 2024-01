Bangladesh: presidente Shahabuddin inaugurerà domani prima sessione nuovo parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, inaugurerà domani la seduta inaugurale della dodicesima legislatura della Casa della Nazione, il parlamento unicamerale. L’assemblea è stata rinnovata con le elezioni del 7 gennaio, che hanno interessato 298 collegi. Il 13 gennaio si è votato anche in quello di Mymensingh-3, dove il voto era stato rinviato per problemi tecnici, e il 12 febbraio sarà la volta di quello di Naogaon-2, dopo il rinvio causato dalla morte di un candidato. La Lega popolare bengalese (Al) della prima ministra Sheikh Hasina si è aggiudicata 223 seggi su un totale di 300 elettivi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne), arretrando rispetto ai 306 della legislatura precedente. All’opposizione il Partito nazionale (Jpe) ha ottenuto undici seggi, contro i 27 della legislatura precedente. Le elezioni sono state caratterizzate da un basso tasso di affluenza, 41,8 per cento, molto lontano dall’80,2 per cento del 2018, e dal boicottaggio della principale forza di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), che ha ritenuto le condizioni di partecipazione non eque. (segue) (Inn)