Bangladesh: presidente Shahabuddin inaugurerà domani prima sessione nuovo parlamento (2)

- Riserve sull’equità del voto sono state espresse anche dalla comunità internazionale, in particolare dagli Stati Uniti, così come era stata espressa preoccupazione per la violenza pre-elettorale, soprattutto dopo il 28 ottobre, quando le manifestazioni a Dacca sono degenerate in scontri, seguiti da centinaia di arresti, tra cui quello del segretario generale del Bnp, il settantacinquenne Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Il governo del Bangladesh ha respinto le critiche, assicurando che il voto si è svolto correttamente. L’11 gennaio Hasina ha prestato giuramento come premier per la quinta volta, iniziando il suo quinto mandato, il quarto consecutivo. (Inn)