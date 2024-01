Canada-Slovacchia: presidente Caputova in visita, previsto incontro con Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca Zuzana Caputova è partita oggi per una visita ufficiale in Canada. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. E’ la prima volta da oltre vent’anni che un capo dello Stato slovacco va in visita in Canada. Caputova è stata invitata dalla governatrice generale Mary Simon e a Ottawa incontrerà il premier Justin Trudeau. La presidente è accompagnata da un’ampia delegazione imprenditoriale composta da rappresentanti di aziende impegnate nella transizione verde, nell’energia sostenibile e nelle tecnologie digitali. Caputova andrà anche a Toronto, dove aprirà un Business Forum bilaterale e incontrerà la locale comunità slovacca. Giovedì primo febbraio la presidente proseguirà il suo viaggio a San Francisco, dove incontrerà professionisti ed esperti slovacchi che lavorano negli Usa. Anche negli Stati Uniti, dove resterà fino al 4 febbraio, Caputova aprirà un Business Forum dedicato all’innovazione, alla transizione verde, all’intelligenza artificiale e alla biotecnologia all’Istituto di ricerca di Stanford. Il capo dello Stato slovacco visiterà inoltre la sede di Google. Domenica Caputova sarà a Pittsburgh. (Vap)