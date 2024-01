Cina-Giappone: Pechino pronta a considerare ripristino accordo esenzione visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina si è detto pronto a considerare "seriamente" il ripristino dell'accordo di esenzione dal visto per i cittadini del Giappone. Durante la conferenza stampa odierna, il portavoce del dicastero Wang Wenbin ha auspicato la collaborazione di Tokyo nell'agevolazione dei viaggi tra i due Paesi. L'accordo, che garantiva ai cittadini giapponesi di soggiornare in Cina per un massimo di 14 giorni senza obbligo di visto, è stato sospeso da Pechino a gennaio 2023, per ragioni ufficialmente legate al Covid-19. Ciononostante, negli scorsi mesi, la diplomazia cinese ha stipulato accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con diversi Paesi, tra cui Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Malesia, Singapore e Thailandia.(Cip)