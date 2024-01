Difesa: Bicchielli (Nm), riservisti necessari, le guerre sono cambiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conflitti del mondo "sono cambiati: da una parte quello russo-ucraino, con un invasore e un invaso; dall'altra gli hacker che operano al servizio di nazioni e gli attacchi Houthi, che lanciano attacchi selettivi alle navi nel Mar Rosso, destabilizzando il commercio mondiale. Per questo la risposta dei Paesi democratici non può essere uguale: dobbiamo diversificare per affrontare i più diversi scenari di guerra ibrida, e preparare i riservisti che ora, a differenza del passato, sono necessari per eventualità che da decenni non consideriamo più, ma che teoricamente possono realizzarsi. Non possiamo farci cogliere impreparati". Lo afferma l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera e capogruppo in commissione Difesa. (Rin)