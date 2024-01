© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del Piano Mattei “intendiamo avviare, ad esempio, un progetto di monitoraggio satellitare sull'agricoltura in Algeria”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della conferenza Italia-Africa, in corso nell’Aula del Senato.(Rin)