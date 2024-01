Ecuador: emergenza sicurezza, 237 persone arrestate per "terrorismo" dal 9 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 237 le persone arrestate dalle Forze di sicurezza dell'Ecuador con l'accusa di "terrorismo" dal 9 gennaio, giorno in cui il presidente Daniel Noboa ha proclamato lo stato di "conflitto armato interno" contro le bande criminali. Lo ha riferito il ministero della Difesa in un bollettino diffuso domenica 28. In totale, il numero di arresti compiuti in virtù del decreto di emergenza - grazie a 51.206 operativi congiunti tra Polizia ed esercito - è stato di 4.181, una media di 220 al giorno. Il ministero riferisce inoltre di due poliziotti morti e sei terroristi "abbattuti", uno in più della settimana scorsa. Si parla inoltre del sequestro di 528 motociclette, di oltre 30mila galloni di combustibile, 1.474 strumenti di comunicazione e 37 tonnellate di droga. L'emergenza criminalità, tema da mesi cruciale dell'agenda politica nazionale, è tornata di stretta attualità dopo la fuga dal carcere di José Adolfo "Fito" Macías Villamar, leader della banda criminale "Los Choneros", il 7 gennaio.Al termine di un Consiglio di sicurezza convocato d’urgenza, Noboa aveva risposto decretando lo stato di emergenza che autorizzava il dispiegamento delle forze armate con compiti di polizia interna, oltre a un coprifuoco dalle 23 alle 5 della mattina. Decisione che veniva registrata con le prime schermaglie da parte delle organizzazioni illegali. La situazione è precipitata poco dopo le 14 di martedì 9 gennaio, la serata in Italia, quando uomini armati di pistole, fucili e granate hanno fatto irruzione negli studi dell’emittente “Tc Television”, prendendo in ostaggio giornalisti e costringendo a sospendere le trasmissioni. Poco dopo, il presidente Noboa firmava il decreto che decretava lo stato "di conflitto armato interno", assegnando a oltre una ventina di gruppi criminali la qualifica di “organizzazioni terroristiche transnazionali”. Bande che, nel “rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani”, dovranno essere “neutralizzate”, si legge nel decreto. (Brs)