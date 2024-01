© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Puntiamo a realizzare un grande centro di eccellenza in Marocco per la formazione professionale sul tema delle energie rinnovabili”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della conferenza Italia-Africa, in corso nell’Aula del Senato. (Rin)