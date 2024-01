Germania: ex deputati Cdu accusati di corruzione, fondi dall'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale di Monaco di Baviera ha accusato di corruzione due ex deputati dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, Axel Fischer und Eduard Lintner, sospettati di aver ricevuto milioni di euro dal “regime” dell'Azerbaigian. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che nel procedimento è coinvolta Karin Strenz, parlamentare dei popolari deceduta nel 2021. Secondo gli inquirenti, mentre era deputato al Bundestag, Lintner avrebbe ottenuto finanziamenti da Baku e li avrebbe in parte distribuiti tra i colleghi, tra cui Fischer. In cambio, i destinatari del denaro avrebbero dovuto votare a favore dell'Azerbaigian all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Per la procura generale di Monaco, sia Strenz sia Fischer avrebbero acconsentito ad agire “secondo le istruzioni dall'Azerbaigian”. Nel 2011, Fischer avrebbe incontrato un deputato azero con cui concordò di agire “nell'interesse” del Paese dell'Asia centrale al Consiglio d'Europa “dietro un compenso in contanti”. L'esponente della Cdu avrebbe dovuto tenere “discorsi positivi” sull'Azerbaigian, inviare “in anticipo documenti confidenziali” a Baku e votare a suo favore. Lintner ha confermato di essere stato pagato da “agenzie governative” dell'Azerbaigian per aver lavorato come lobbista per il Paese. (Geb)