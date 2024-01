Serbia: ex direttore Agenzia intelligence Vulin insignito Ordine del Servizio di sicurezza federale russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia), Aleksandar Vulin, è stato insignito a Mosca dell'Ordine per la cooperazione del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Lo ha annunciato il Movimento dei Socialisti, di cui Vulin è presidente. Vulin è stato premiato nella sede di Mosca da Aleksandr Bortnikov, direttore del Servizio di sicurezza federale, per la sua "eccezionale professionalità e contributo alla cooperazione tra i servizi serbi e russi". All'inizio di novembre dello scorso anno, Vulin si era dimesso dalla carica di direttore della Bia. (Seb)