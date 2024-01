Russia: Commissione elettorale registra candidatura di Putin alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa ha registrato come candidato alle elezioni presidenziali l'attuale capo di Stato Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". Putin è diventato il quarto candidato registrato, preceduto da tre rappresentanti di partiti parlamentari: Leonid Slutskyj (Partito liberaldemocratico di Russia), Vladislav Davankov (Nuova Gente) e Nikolaj Kharitonov (Partito comunista). Per Putin, le prossime elezioni saranno le quinte della sua carriera politica. È stato eletto quattro volte alla carica di presidente nel 2000, 2004, 2012 e nel 2018. L'ultima volta il titolare del Cremlino ha vinto il 76,69 per cento dei voti popolari. (Rum)