Cultura: Amato (M5s) su Teatro di Roma, aggiungere poltrona a tavola non può essere soluzione

- "Ma davvero maggioranza e opposizione vogliono risolvere così il grande caos sorto sul nuovo direttore del Teatro di Roma aggiungendo una poltrona a tavola? Non possiamo che unirci allo sconcerto espresso dai rappresentanti di attori e maestranze per quella che sarebbe l'ennesima soluzione spartitoria senza alcuna vera prospettiva di rilancio del Teatro di Roma". Lo afferma il deputato M5s in commissione cultura Gaetano Amato. "Si tratta peraltro di una soluzione che richiederebbe una modifica statutaria, una ulteriore forzatura impressa dalla politica per spartirsi le poltrone nel Cda. Noi non ci stiamo. Continuiamo a credere che simili ruoli debbano essere assegnati secondo principi di meritocrazia e trasparenza. E invece siamo ancora qui a commentare una spartizione politica, stavolta condivisa da destra e sinistra. Quando sembravano aver toccato il fondo hanno deciso di iniziare a scavare", conclude.(Rin)