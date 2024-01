Manovra: Giorgetti, non nascondo difficoltà, ma nostro comportamento ha generato fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra di bilancio "è realistica e responsabile, finalizzata a favorire la crescita e l'occupazione con interventi mirati e selettivi a sostegno soprattutto della famiglie e dei lavoratori a basso reddito, orientando le scelte nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenendo di un contesto economico internazionale complesso e caratterizzato da incertezze geopolitiche in continua evoluzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel suo saluto al settimo Forum Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. "Non nascondo le difficoltà, però questo comportamento ha generato la fiducia dei risparmiatori italiani, che sono tornati a sottoscrivere i nostri titoli di Stato, e degli osservatori internazionali, con i giudizi positivi delle agenzie di rating", ha proseguito. "Questo comportamento era orientato a consolidare un tratto fondamentale per la gestione del nostro bilancio e del nostro debito, cioè la fiducia", ha concluso Giorgetti. (Com)