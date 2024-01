Energia: la saudita Acwa Power istituirà un centro di ricerca sulle tecnologie pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società governativa saudita King Abdulaziz City for Science and Technology e il gruppo Acwa Power hanno firmato un accordo per istituire un centro di ricerca per l'energia pulita e le tecnologie di desalinizzazione. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”. Tra gli obiettivi primari del centro di ricerca, sono previsti lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare, di strutture elettriche fotovoltaiche, applicazioni di stoccaggio dell'energia per future reti energetiche e materiali innovativi per desalinizzatori. Il centro mira a sfruttare l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali avanzate per migliorare i risultati dei propri studi. (Res)