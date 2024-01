Italia-Africa: Kelany (Fd'I), porre le basi per garantire diritto a non emigrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza Italia-Africa di Roma "è un enorme successo diplomatico del presidente Meloni. Il progetto di cooperazione non predatoria e paritaria con i Paesi africani prende forma, traducendo il Piano Mattei per l'Africa in azioni concrete che daranno il via ad un nuovo paradigma: centralità del Mediterraneo nello scacchiere geopolitico, opportunità di crescita reciproca e nuovi orizzonti di stabilità. Questo processo è stato innescato da Giorgia Meloni e l'auspicio è che diventi un progetto europeo". Lo dichiara la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia. "Iniziamo a porre basi solide per garantire agli africani il sacrosanto diritto a non emigrare ed a poter godere delle enormi ricchezze di cui l'Africa è detentrice e che sono purtroppo mira di quella parte del mondo che intende continuare a sfruttare", conclude la parlamentare.(Rin)