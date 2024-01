Roma: raffica di controlli antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo, 17 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati tre i blitz antidroga effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Roma nei quartieri di Tor Bella Monaca e Quarticciolo. In tutto sono stati 17 gli arresti effettuati mentre sono centinaia le dosi di cocaina, crack, marijuana e hashish sequestrate. Fari puntati sulle note piazze di spaccio di via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri in 3 distinte attività antidroga, hanno arrestato in flagranza ben 5 persone. In manette sono finiti, una coppia di 57enni, fermati e a seguito di perquisizione personale, trovati in possesso di ampio campionario di droga, tra cui ben 31 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish, 4,5 grammi di marijuana e materiale utili per confezionare e pesare lo stupefacente. Successivamente sono finiti in manette due cittadini del Marocco di 30 e 32 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto e trovati in possesso di 32 involucri di crack, del peso di 16 grammi e la somma contante di 195 euro in banconote di vario taglio. Nella notte, è stata arrestata anche una 40enne, già con precedenti e sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Roma che a seguito di un controllo e della perquisizione, è stata trovata in possesso di 4 dosi di cocaina, due di crack ed altri 3 di mdma, per un peso totale di 5 grammi e della somma contante di 40 euro in contanti in banconote di vario taglio. (segue) (Rer)