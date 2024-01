Roma: raffica di controlli antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo, 17 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, nel corso di un servizio coordinato di controllo nei quartieri Quarticciolo, don Bosco e Cinecittà Est, hanno arrestato 4 persone. In manette sono finiti un 33enne romeno, notato dai militari mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente, identificato e segnalato, in cambio di denaro e trovato in possesso di 4 dosi di crack, del peso di circa 3 grammi nonché della somma contante di 235 euro, ritenuta provento della pregressa attività; un 37enne romeno e un 19enne egiziano, entrambi con precedenti, notati spacciare stupefacente abilmente occultato all’interno di un vano contatore del gas, ubicato in uno stabile poco vicino, dove i militari hanno rinvenuto, a seguito della perquisizione personale e ispezione del luogo dell’occultamento, 37 dosi di cocaina e crack del peso di circa 23 grammi e la somma contante di 150 euro; di un romano 59enne, notato all’interno della propria autovettura in sosta e in atteggiamento sospetto, e a seguito di perquisizione trovato in possesso di 36 dosi di cocaina e crack e della somma contante di 395 euro. (segue) (Rer)