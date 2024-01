Roma: raffica di controlli antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo, 17 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due arresti sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro nei quartieri San Basilio e Tufello. Si tratta di un giovane romano di 19 anni, arrestato proprio nel giorno del suo compleanno, che in via Tino Buazzelli è stato controllato a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 30 dosi di cocaina del peso di 18 grammi nonché della somma contante di 100 euro, mentre al Tufello, in via Monte San Vicino, hanno arrestato 31enne, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi, un frammento di hashish del peso di circa 8 grammi nonché della somma contante di 70 euro, provento della pregressa attività illecita. (segue) (Rer)