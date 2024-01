Roma: raffica di controlli antidroga dei carabinieri a Tor Bella Monaca e al Quarticciolo, 17 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, nei pressi della stazione Tiburtina sono finiti in manette, un romano di 44 anni e un albanese di 32, controllati a bordo di un’auto con all’interno un involucro contenente un chilo di hashish mentre, la successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo per entrambi. In via Giorgio Morandi, i militari hanno sorpreso un 20enne romeno mentre adescava e poi cedeva una dose di crack e una dose di cocaina, in cambio di 30 euro in contanti, ad un italiano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, lo straniero è stato trovato in possesso di ulteriori 14 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi e di altre 5 di crack di 2 grammi e della somma contante di 60 euro. In zona Aurelio, i militari al termine di una mirata attività hanno arrestato un 42enne romano subito dopo aver ceduto 1,2 grammi di cocaina, suddivisa in 4 dosi, ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriori 2 grammi della medesima sostanza, suddivisa in 9 dosi. Infine, in via Vincenzo Comparini, i Carabinieri hanno arrestato una 30enne e un 40enne, entrambi romani e con precedenti, fermati a bordo di una vettura e trovati in possesso, a seguito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, di 19 dosi di cocaina, uno di marijuana, 4,5 di hashish e della somma in contanti di 255 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)