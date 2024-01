Regionali: Foti (Fd'I), possibile sostituzione di governatore uscente se c'è candidato migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il buonsenso che deve guidare, come fin qui ha sempre fatto, il centrodestra". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista al "Giornale", commentando le candidature alle regionali. "Qui nessuno vuole mettere bandierine. D'altronde il caso Sicilia dimostra la disponibilità di Fd'I che ha rinunciato alla Regione - nonostante l'ottimo lavoro di Musumeci - dal momento che gli alleati ritenevano che vi fossero condizioni di dialogo non sufficienti". E sulla possibile messa in discussione di altri governatori uscenti, Foti commenta: "È un ragionamento da fare collegialmente. Per alcuni la conferma è scontata. Laddove ci sia un candidato migliore del governatore uscente non bisogna farsi remore a compiere la sostituzione".(Rin)