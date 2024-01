Libia: viceministro russo Evkurov incontra generale Haftar a Bengasi, quarta visita da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha incontrato ieri nel quartier generale dell’Enl a Rajma, nei pressi di Bengasi, il viceministro della Difesa russo Junus-bek Evkurov. Lo riferisce lo stesso Comando generale dell’Enl via Facebook. Il quotidiano libico “Libya Observer” sottolinea che le visite di Evkurov in Libia orientale si sono susseguite dalla fine dell'anno scorso, consolidando le conferme dei media russi secondo cui Mosca starebbe avviando la formazione di una Legione Africana" destinata a sostituire le forze "Wagner". La struttura di questa legione dovrebbe essere completata entro l'estate del 2024, preparandola per operare non solo in Libia ma anche in Burkina Faso, Mali, Repubblica Centrafricana e Niger. Lo scorso agosto, Evkurov aveva effettuato una visita a Bengasi, su invito di Haftar, per discutere prospettive di cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale e altre questioni di interesse comune. Lo stesso funzionario russo era poi tornato nella Libia orientale lo scorso ottobre, in seguito alle devastanti inondazioni nella regione di Derna, per incontrare nuovamente Haftar. In quell'occasione, l'ufficio stampa dell’Enl aveva riferito che le discussioni si sono concentrate sulla fornitura di sostegno alle aree colpite. Il viceministro della Difesa russo aveva poi effettuato un'altra visita a Bengasi lo scorso dicembre, durante la quale aveva nuovamente incontrato Haftar, concentrandosi sulle modalità di cooperazione congiunta, come riportato dai media della Cirenaica. Da parte sua, Haftar aveva compiuto una visita lo scorso mese di settembre a Mosca, dove era stato ricevuto anche dal presidente Vladimir Putin, per discutere gli sviluppi della situazione in Libia e delle relazioni bilaterali. (Lit)