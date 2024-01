Gaza: primo ministro Anp, “stop finanziamenti Unrwa è ritorsione conto sentenza Aia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa da alcuni Paesi occidentali di tagliare i contributi al finanziamento dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) è una “ritorsione contro la sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni unite all'Aia, contro Israele”. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Shtayyeh, secondo cui “la guerra di Israele contro l'Unrwa non è nuova” dal momento che lo Stato ebraico “sta lavorando da tempo per liquidare le organizzazioni legate alla questione dei rifugiati”, ricordando “i ripetuti attacchi israeliani contro tutti i campi dell'Unrwa, sia a Gaza che nella Cisgiordania occupata”. Esortando questi Paesi a riconsiderare e ritirare le loro decisioni, Shtayyeh ha dichiarato: "Il congelamento dei finanziamenti avviene in circostanze difficili, in un momento in cui la Corte di giustizia ha affermato che Israele deve consentire immediatamente l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza”. Da sabato, un gruppo di Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Olanda e Finlandia, hanno iniziato a sospendere i finanziamenti all’Unrwa a causa di un presunto coinvolgimento dei dipendenti dell’Agenzia nell’attacco sferrato dal movimento islamista Hamas il 7 ottobre in Israele. (Cae)