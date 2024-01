Arabia Saudita: agenzia umanitaria estende aiuti a Gaza, Pakistan, Yemen, Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia per l’aiuto e il soccorso umanitario King Salman (KSrelief) ha fornito assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, Pakistan, Yemen e Libano. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, citando un comunicato dell’agenzia. In collaborazione con la Mezzaluna rossa palestinese, KSrelief ha distribuito cesti alimentari nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Nell’ambito della terza fase del progetto 2024 a sostegno della sicurezza alimentare in Pakistan, l’agenzia ha distribuito 500 pacchi alimentari a 3.500 persone nel distretto di Malakand, nel nord del Paese. Per quanto riguarda la collaborazione con il Centro di emergenza per il controllo delle malattie epidemiche nel governatorato di Hajjah nello Yemen, KSrelief ha fornito servizi di trattamento a 1.225 pazienti dal 3 al 9 gennaio. I servizi comprendevano visite cliniche di emergenza, consultazioni di medicina interna, assistenza in cliniche epidemiologiche, servizi di laboratorio, fornitura di farmaci e osservazione dei pazienti. Mentre, il progetto Al Amal Charitable Bakery nel governatorato di Akkar e nel distretto di Al Minieh, nel nord del Libano, sostenuto da KSrelief, ha distribuito 150 mila pacchi alimentari alle famiglie di rifugiati siriani e palestinesi, insieme alla comunità ospitante nel nord del Libano. (Res)