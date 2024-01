Ucraina: ministro Energia, centrale nucleare di Khmelnytskyj sarà la più potente in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta costruiti nuovi sei reattori presso la centrale nucleare di Khmelnytskyj, l'impianto diventerà il più potente in Europa. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushenko, nel corso di una diretta televisiva. "Con la capacità che i sei reattori della centrale nucleare di Khmelnytskyj possono fornire, sarà la più grande in Europa e anche più grande in termini di capacità della centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha osservato il ministro. Halushenko ha spiegato che il progetto, svolto in cooperazione con l'azienda statunitense Westinghouse, mira a "compensare la capacità della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata" dalle forze della Russia. "Ci rendiamo conto che restituiremo sicuramente il controllo su questa centrale, è una questione di tempo. Un'altra domanda è in quale stato la restituiremo e se possiamo metterla immediatamente in funzione", ha aggiunto il ministro. (Kiu)